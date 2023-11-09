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Гарнетт — о травматичности Порзингиса: он как Энтони Дэвис из Восточной конференции

Гарнетт — о травматичности Порзингиса: он как Энтони Дэвис из Восточной конференции
Кристапс Порзингис
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт сравнил травматичность баскетболиста «кельтов» Кристапса Порзингиса с частыми повреждениями тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Я бы хотел, чтобы Роберт Уильямс находился всё ещё в «Селтикс». Чтобы Уильямс был дублёром Порзингиса. Я просто очень беспокоюсь за Порзингиса. Он – это Энтони Дэвис из Восточной конференции, когда речь заходит о «стеклянных» баскетболистах. Он просто падает и после этого выбывает на две-четыре недели из-за того, что содрал ноготь на ноге. Я беспокоюсь за него», – сказал Гарнетт в своём подкасте KG Certified.

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трёхсторонней сделки.

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