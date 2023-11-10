Остин Ривз рассказал, почему «Клипперс» с нынешним составом обречены на провал

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз объяснил, почему не считает «Лос-Анджелес Клипперс» серьёзным соперником в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Когда смотришь на «Клипперс» в целом, трудно представить, как они могли бы функционировать в будущем, особенно в поздних стадиях плей-офф. У них есть четыре суперзвезды, которые привыкли быть главными в своей команде. Им нужно, чтобы кто-то вышел на первый план, а кто-то отошёл на второй», — приводит слова Ривза Fadeaway World.

В минувшем сезоне НБА Остин принял участие в 81 матче, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,6 передачи. В этом сезоне на данный момент Ривз в среднем за матч набирает 13,1 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт четыре результативные передачи.

Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»: