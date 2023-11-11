Видеообзор матчей Евролиги за 10 ноября

Вчера, 10 ноября, прошли три матча в рамках седьмого тура Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обзорами матча.

«Панатинаикос» смог одержать уверенную победу в матче с «Альбой». Таким образом, у греческого клуба три победы в регулярном сезоне.

Евролига. «Барселона» — «Панатинаикос»

«Барселона» победила в матче с «Црвеной Звездой». В итоге каталонская команда одержала шестую победу в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Евролига. «Барселона» — «Црвена Звезда»

«Монако» совершили камбэк и разгромили французский АСВЕЛ в четвёртой четверти. Таким образом, монегаски продлили свою победную серию до пяти матчей.

Евролига. «Монако» — АСВЕЛ

В регулярном сезоне-2023/2024 Евролиги на данный момент лидирует мадридский «Реал».