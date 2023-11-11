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Экс-игрок «Майами» рассказал, как Пэт Райли защищал Эрика Споэльстру

Экс-игрок «Майами» рассказал, как Пэт Райли защищал Эрика Споэльстру
Эрик Споэльстра
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Бывший игрок НБА Норрис Коул, который выступал за «Майами Хит» во времена «Большого трио» (Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс, Крис Бош), рассказал, как президент клуба из Флориды Пэт Райли защищал главного тренера команды Эрика Споэльстру.

«Пэт Райли свистком подозвал к себе всех игроков и заявил: «Больше никаких разговоров. Он [Эрик Споэльстра] будет тренером, он никуда не денется. Я паду на свой меч, прежде чем он куда-нибудь уйдёт. Я уйду из клуба раньше, чем он это сделает», — сказал Коул в подкасте Gil’s Arena.

Отметим, что Споэльстра возглавил «Майами Хит» в 2008 году, а до этого с 1997 по 2008 год работал помощником главного тренера. Специалист до сих пор продолжает тренировать команду из Флориды, став вместе с ней чемпионом НБА в 2012 и 2013 годах.

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