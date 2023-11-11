Журналист ESPN: «Чикаго» может развалиться, скауты пристальнее следят за командой

Журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что скауты в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стали тщательнее следить за матчами с участием «Чикаго Буллз».

«Разговаривал с некоторыми людьми в лиге и узнал, что скауты начали пристальнее следить за «Чикаго». Потому что они понимают, что в какой-то момент команда может развалиться. И все они собирают информацию: что же будет с «Буллз», — приводит слова Уиндхорста канал BasketballOnX в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что «Чикаго» переживает не лучшие времена. По ходу сезона журналисты сообщали, что внутри коллектива наблюдается нездоровая обстановка. При этом «быки» идут на 13-м месте в Восточной конференции, выиграв три матча из девяти.

Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»: