Американский рэпер рассказал, как на месте Пиппена разобрался бы с Джорданом из-за бывшей

Американский рэпер Bubba Dub высказался об отношениях Ларсы Пиппен с Маркусом Джорданом. Отметим, что Ларса является бывшей женой Скотти Пиппена, а Маркус — сыном Майкла Джордана.

«Скотти мягче в этом вопросе. Я имею в виду, его бывшая водится с сыном его врага. Как я всегда говорю, человек крупнее того, чтобы копаться в этом дерьме, но будь я на месте Пиппена, то позвонил бы Майклу Джордану, и его сын свалил бы. Я бы набрал им обоим.

Стоит бороться, даже если боишься проиграть. Однако бороться надо. Человек проиграл, и это неуважительно. Я бы боролся за обоих: за Ларсу и за дочь. Ларса заставила свою дочь надеть обувь от Jordan. У Пиппена есть свои чёртовы кроссовки. Она не может носить обувь от своего же отца. Как это холодно, чувак. Я буду в суде протестовать против этого дерьма. Если я плачу алименты, то она не может носить ничью обувь, кроме моей», — сказал Bubba Dub в интервью YouTube-каналу VladTV.