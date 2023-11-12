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ESPN: Келли Убре сбила машина, баскетболист пропустит значительную часть сезона

ESPN: Келли Убре сбила машина, баскетболист пропустит значительную часть сезона
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре оказался сбит машиной, будучи пешеходом. Баскетболист в данный момент находится в больнице, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Представители «Сиксерс», в том числе, с президентом организации Дэрилом Мори находятся в больнице вместе с игроком. Ожидается, что из-за полученных травм игрок пропустит бóльшую часть сезона, но сможет восстановиться до его конца. В данный момент состояние Убре стабильно.

Свидетель заявил, что в момент инцидента Келли прогуливался около своего дома. В нынешнем сезоне игрок в среднем набирает 16,3 очка и 5,1 подбора. Келли выступает за «Филадельфию», будучи на минимальном контракте суммой около $ 2 млн в год. «Сиксерс» находятся на первом месте в Восточной конференции.

Статистический факт:
Убре из «Филадельфии» — лидер сезона-2023/2024 НБА по набранным очкам со скамейки запасных
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