Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на критику Этторе Мессины в адрес Кевина Пангоса

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, который ранее выступал за московский ЦСКА, отреагировал на критику главного тренера «Милана» Этторе Мессины в адрес разыгрывающего итальянской команды Кевина Пангоса.

Отметим, что Мессина ранее рассказал, что Пангос не справляется с ролью лидера коллектива и плохо руководит командным нападением.

«Чёрт побери, он только что бросил Пангоса в океан. Всё в порядке, Кевин, он выбросил меня в космос и ничего.

Винить разыгрывающего, который входил в символическую сборную Евролиги и показывал высокий уровень игры, через пять матчей после старта сезона, при этом не признавая то, что вы собрали ужасный состав, — это высший уровень газлайтинга, который я когда-либо видел», — написал Джеймс в социальной сети X (ранее Twitter).