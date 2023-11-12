Баскетболиста «Сиксерс» Келли Убре выписали из больницы после того, как его сбила машина

Форварда «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре выписали из больницы после того, как баскетболиста сбила машина. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).
Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Представители «Сиксерс», включая президента организации Дэрила Мори, находились в больнице вместе с игроком.
Ожидается, что игрок «Сиксерс» пропустит значительную часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
В нынешнем сезоне Убре в среднем набирает 16,3 очка и делает 5,1 подбора. Келли выступает за «Филадельфию», будучи на минимальном контракте — около $ 2 млн в год. «Сиксерс» находятся на первом месте в Восточной конференции.