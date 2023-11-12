Стало известно, какие травмы получил Убре после того, как его сбила машина

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре получил переломы ребёр и множество ушибов после того, как в субботу вечером его сбила машина в Филадельфии. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Отметим, что Убре сбила машина во время того, как баскетболист прогуливался около своего дома. Об этом сообщил свидетель инцидента. Представители «Сиксерс», включая президента организации Дэрила Мори, находились в больнице вместе с игроком.

Ожидается, что игрок «Сиксерс» пропустит значительную часть регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне Убре в среднем набирает 16,3 очка и делает 5,1 подбора. Келли выступает за «Филадельфию», будучи на минимальном контракте — около $ 2 млн в год. «Сиксерс» находятся на первом месте в Восточной конференции.