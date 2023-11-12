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Ченнинг Фрай рассказал о трэш-токе со стороны Дирка Новицки

Ченнинг Фрай рассказал о трэш-токе со стороны Дирка Новицки
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай рассказал о трэш-токе, который устраивал легендарный Дирк Новицки.

«Дирк Новицки был тем самым «трэш-токером», с которым я ничего не мог поделать. Он говорил: «Дай мне бургер, дай мне бургер». Я ничего не могу сделать, для меня это оскорбление», — приводит слова Фрая Fadeaway World.

Дирк Новицки провёл всю свою заокеанскую карьеру в составе «Даллас Маверикс». В 2011 году он завоевал титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации и был признан самым ценным игроком финальной серии.

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:

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