Пол Пирс назвал главную команду Лос-Анджелеса

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает «Лос-Анджелес Лейкерс» главной командой города.

«Если я захожу в дом, а в нём я вижу 17 фотографий Кевина Гарнетта, как вы думаете, чей это дом, как думаете? Скорее всего, это дом Кевина Гарнетта. Если я захожу в «Крипто.ком-арену», а там 17 баннеров «Лейкерс», то это, чёрт возьми, дом «Лейкерс», — приводит слова Пирса Sun Herald.

Напомним, в Лос-Анджелесе также выступает команда «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее Пирс поделился мнением насчёт того, что «Детройт Пистонс» придётся менять множество баскетболистов в составе, чтобы строить команду вокруг лидеров — Джейлена Дюрена и Кейда Каннингема.