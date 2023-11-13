«За такую игру просто стыдно». Вергун прокомментировал поражение МБА

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с МБА (54:84).

Напомним, сегодня, 12 ноября, МБА обыграла «Минск» со счётом 84:54.

«Самый плохой вывод, который можно сделать – это тот факт, что у нас ни по одному компоненту ни у кого из игроков нет числа «10». Не нашлось лидера, который может вести игру, не нашлось того, кто будет стабильно набирать очки. Безусловно, МБА действовала в защите очень здорово, но, когда ты набираешь за матч чуть больше 50 очков, никаких оправданий быть не может. За такую игру просто стыдно», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу этой встречи.