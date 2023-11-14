Эмбиид — о травме Убре, которого сбила машина: ему не нужно спешить с возвращением в строй

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о форварде команды Келли Убре, которого ранее сбила машина. Ранее сообщалось, что в результате инцидента Келли получил переломы рёбер и множество ушибов.

«Это очень непростая ситуация. Первым делом я просто хотел убедиться, что с ним всё в порядке. Потому что в подобных моментах никогда не знаешь наверняка. Это действительно прискорбно. Этот случай является подтверждением того, что такое может случиться с любым из нас. Ему очень повезло, и я рад, что всё не так плохо, потому что могло быть и хуже. Теперь ему просто нужно в полной мере восстановиться. Не следует спешить с возвращением на площадку», — сказал Эмбиид во время общения с прессой.