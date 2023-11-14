Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид — о травме Убре, которого сбила машина: ему не нужно спешить с возвращением в строй

Эмбиид — о травме Убре, которого сбила машина: ему не нужно спешить с возвращением в строй
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о форварде команды Келли Убре, которого ранее сбила машина. Ранее сообщалось, что в результате инцидента Келли получил переломы рёбер и множество ушибов.

«Это очень непростая ситуация. Первым делом я просто хотел убедиться, что с ним всё в порядке. Потому что в подобных моментах никогда не знаешь наверняка. Это действительно прискорбно. Этот случай является подтверждением того, что такое может случиться с любым из нас. Ему очень повезло, и я рад, что всё не так плохо, потому что могло быть и хуже. Теперь ему просто нужно в полной мере восстановиться. Не следует спешить с возвращением на площадку», — сказал Эмбиид во время общения с прессой.

Материалы по теме
Тайриз Макси посвятил своё достижение Келли Убре, которого сбила машина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android