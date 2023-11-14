Лу Уильямс вспомнил о поступке Коби Брайанта в момент недовольства игроками «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс вспомнил о взаимоотношении легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта с молодыми игроками.

«Когда я оказался в команде, это было немного странно, потому что его не было рядом. Я просто играл с парнями. А потом он выздоровел, и всё изменилось. Он просто вышел и будто бы сказал: «А теперь порядок на площадке». На следующий день мы увидели, как менеджер забирал из шкафчиков игроков именную обувь. Мы такие: «Что ты делаешь?» И он сказал: «Коби думает, что вы все слишком мягкие. Он не хочет, чтобы вы носили его обувь», — сказал Уильямс в Podcast P with Paul George.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: