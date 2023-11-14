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Адам Сильвер высказался о возможном увеличении в НБА команд из Канады

Адам Сильвер высказался о возможном увеличении в НБА команд из Канады
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о возможности увеличения в лиге количества команд из Канады. Сейчас Канаду в НБА представляет «Торонто Рэпторс».

«Канада стала отличным баскетбольным рынком. Я вижу, что «Торонто Рэпторс» проделали хорошую работу. Знаю, что есть интерес со стороны «Монреаля». В Ванкувере также по-прежнему сохраняется интерес», — приводит слова Сильвера sportsnet.ca.

Сильвер также обратил внимание на успех мужской сборной Канады по баскетболу, которая летом этого года завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. В матче за третье место канадцы победили национальную команду США.

Условия игроков «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой:

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