Адам Сильвер высказался о возможном увеличении в НБА команд из Канады

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о возможности увеличения в лиге количества команд из Канады. Сейчас Канаду в НБА представляет «Торонто Рэпторс».

«Канада стала отличным баскетбольным рынком. Я вижу, что «Торонто Рэпторс» проделали хорошую работу. Знаю, что есть интерес со стороны «Монреаля». В Ванкувере также по-прежнему сохраняется интерес», — приводит слова Сильвера sportsnet.ca.

Сильвер также обратил внимание на успех мужской сборной Канады по баскетболу, которая летом этого года завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. В матче за третье место канадцы победили национальную команду США.

Условия игроков «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой: