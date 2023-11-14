Муж Джини Басс объяснил, почему они спят в разных постелях

Джей Мор, муж владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс, рассказал, почему они с супругой спят в разных кроватях.

«Мужчины могут казаться женщинам отталкивающими. Ведь мы издаём всякие звуки, потеем, простыни становятся мятыми. С моей стороны это было что-то вроде: «Хорошо, я просто дам ей возможность поспать как принцессе или Барби», — сказал Мор на канале Graham Bensinger в YouTube.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали пять побед и потерпели столько же поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс», одержавший восемь побед при двух поражениях.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: