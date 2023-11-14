Дублевич — о победе над «Автодором»: это полезно для моей уверенности, от меня многое ждут

Центровой «Зенита» Боян Дублевич заявил, что победа над «Автодором» (89:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ придаст ему уверенности в своих силах. Черногорец стал самым результативным игроком встречи с 16 очками, также на его счету семь подборов.

«Эта игра была тяжёлой, все матчи на выезде такие. Но я думаю, что мы провели хороший матч, мы упорно тренируемся каждый день — нужно продолжать так делать, и результаты придут. Конечно, у нас были некоторые ошибки, но мы попробуем избежать их в следующей игре. Вот и всё — упорно тренируйся и выкладывайся на все 100.

Я лучший игрок? Это очень полезно для меня и для моей уверенности, потому что я знаю, что от меня многое ожидают. Так что это должно благоприятно отразиться на моей уверенности в своих силах, на моей игре. Как я сказал, мы каждый день работаем для этого и идём к нашей цели», — приводит слова Дублевича сайт петербургского клуба.