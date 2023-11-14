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Источник: «Автодор» расстался с Кайлом Виньялесом из-за его сложного характера

Источник: «Автодор» расстался с Кайлом Виньялесом из-за его сложного характера
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Стали известны причины, по которым разыгрывающий Кайл Виньялес покинул «Автодор», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, основные причины, по которым руководство клуба приняло решение расстаться с игроком, это его сложный характер и нежелание выкладываться на сто процентов при игре в защите. Тренерский штаб так и не смог найти подход к игроку. Отмечается, что в клубе обратили внимание на то, что при травме Виньялеса результаты команды улучшились.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что прекращение сотрудничества Виньялеса и «Автодора» было обоюдным решением обеих сторон.

31-летний игрок присоединился к «Автодору» в августе этого года. На старте нынешнего сезона Единой лиги пуэрториканец провёл за чёрно-белых шесть матчей, в которых в среднем набирал 20,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 5,8 передачи.

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