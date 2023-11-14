Пол Пирс назвал лучшего американского баскетболиста

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс назвал форварда команды Джейсона Тейтума лучшим американским игроком.

«Джейсон Тейтум — лучший американский баскетболист в мире», – написал Пирс на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум провёл десять матчей в составе «Бостон Селтикс», набирает 28,4 очка, 8,9 подбора и 3,9 результативной передачи в среднем за игру.

Ранее в этом сезоне Джейсон Тейтум достиг отметки в 10 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, 25-летний Тейтум стал самым молодым игроком в истории «Бостон Селтикс», которому удалось добраться до такой отметки.