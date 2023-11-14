Источник: Букер, Бил и Дюрант впервые сыграют вместе с матче с «Миннесотой»

«Большая тройка» игроков «Финикс Санз», в которую входят защитники Брэдли Бил и Девин Букер, а также форвард Кевин Дюрант, впервые сыграет вместе в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз», который пройдёт в ночь на 16 ноября, сообщает AZ Central.

По информации источника, Букер восстановился от травмы, и готов будет сыграть в ближайшем матче. Бил, который получил лёгкое повреждение в матче с «Оклахома-Сити Тандер», также готов выйти на площадку.

Ранее в текущем сезоне команде всё время не хватало, то Букера, то Била, а иногда и обоих игроков.

«Финикс» одержал четыре победы и потерпел шесть поражений в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.