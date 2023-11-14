Чарания: «Чикаго» может обменять Зака Лавина, клубы изучают эту возможность

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что клубы Национальной баскетбольной ассоциации изучают возможность обмена атакующего защитника, одного из лидеров «Чикаго Буллз» Зака Лавина.

«Источники сообщают, что команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча звёзд из «Чикаго Буллз» Зака ​​Лавина, и обе стороны становятся всё более открытыми в вопросе возможного обмена», — написал Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 28-летний Лавин принял участие в 11 матчах в составе «Чикаго Буллз», показывая среднюю статистику в 21,9 очка, 4,7 подбора и три результативные передачи.

На счету «Чикаго Буллз» четыре победы в 11 матчах этого сезона.