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Симмонсу диагностировали раздражение нерва в нижней части тела, игроку нужна реабилитация

Симмонсу диагностировали раздражение нерва в нижней части тела, игроку нужна реабилитация
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Баскетболисту «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу после прохождения МРТ диагностировали раздражение нерва в нижней части тела, игроку потребуется время для реабилитации, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальной сети X (раннее — Twitter), ссылаясь на агента Берни Ли.

Симмонс пропустил три предыдущих матчах команды. В нынешнем сезоне он успел поучаствовать в шести играх, где в среднем набирал 6,5 очков, 10,8 подборов и 6,7 результативных передач.

«Нетс» находятся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, одержав пять побед и потерпев пять поражений. В минувшем сезоне «Бруклин» смог выйти в плей-офф, где уступил в серии первого первого раунда «Филадельфии Сиксерс» со счётом 0:4.

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