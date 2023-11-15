Симмонсу диагностировали раздражение нерва в нижней части тела, игроку нужна реабилитация

Баскетболисту «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу после прохождения МРТ диагностировали раздражение нерва в нижней части тела, игроку потребуется время для реабилитации, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальной сети X (раннее — Twitter), ссылаясь на агента Берни Ли.

Симмонс пропустил три предыдущих матчах команды. В нынешнем сезоне он успел поучаствовать в шести играх, где в среднем набирал 6,5 очков, 10,8 подборов и 6,7 результативных передач.

«Нетс» находятся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, одержав пять побед и потерпев пять поражений. В минувшем сезоне «Бруклин» смог выйти в плей-офф, где уступил в серии первого первого раунда «Филадельфии Сиксерс» со счётом 0:4.