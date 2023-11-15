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Кто являлся лучшим тяжёлым форвардом 1990-х в НБА?

Мы продолжаем серию опросов с целью составить символические пятёрки десятилетий в НБА по мнению посетителей «Чемпионата». Сегодня пришла очередь тяжёлых форвардов. Кто был лучшим представителем этой позиции в 1990-х? Хотим знать ваше мнение.

Для сравнения приведём достижения, касающихся только промежутка между сезоном-1990/1991 и 1999/2000.

Карл Мэлоун: двухкратный MVP, восемь участий в Матче всех звёзд, 10 попаданий в символическую пятёрку по итогам сезона.

Чарль Баркли: одна статуэтка MVP, семь участий в Матче всех звёзд, шесть попаданий в символическую пятёрку по итогам сезона.

Деннис Родман: трёхкратный чемпион НБА, лучший оборонительный игрок лиги сезона-1990/1991, два попадания в символическую пятёрку по итогам сезона.

Шон Кемп: шесть участий в Матче всех звёзд, три попадания в символическую пятёрку по итогам сезона.

Ларри Джонсон: два участия в Матче всех звёзд, одно попадание в символическую пятёрку по итогам сезона.