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Леброн Джеймс сообщил актуальную информацию о своём повреждении

Леброн Джеймс сообщил актуальную информацию о своём повреждении
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу, одержанную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Мемфис Гриззлиз». Напомним, «озёрники» разгромили соперников со счётом 134:107.

«Определённо, сегодня у нас шли броски. Это была заслуженная победа», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Леброн также заявил, что восстановился не на сто процентов, но достаточно, чтобы принять участие в матче. Ранее Джеймс пропускал встречу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:110). 38-летний форвард получил ушиб левой голени.

В матче с «Гриззлиз» Леброн принёс своей команде 16 очков, сделал девять подборов и шесть результативных передач.

Предматчевая рутина Леброна Джеймса:

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