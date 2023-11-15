Джордж — о судьях в матче с «Денвером»: трудно играть, когда против вас ещё три человека

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вновь раскритиковал судей, работавших на матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Джордж заявил, что все арбитры фактически работали на соперников.

«Трудно играть, когда против вас ещё три человека. Это было ужасно», — сказал Джордж на пресс-конференции.

Напомним, матч между «Наггетс» и «Клипперс» закончился со счётом 111:108 в пользу «Денвера».

В настоящий момент «Клипперс» занимают 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лос-Анджелеса» одержали три победы и потерпели семь поражений «Денвер» является лидером конференции (девять побед при двух поражениях).

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку: