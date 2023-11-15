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Шакил О'Нил подшутил над Баркли, обыграв инцидент с Грином, схватившим Гобера за шею

Шакил О'Нил подшутил над Баркли, обыграв инцидент с Грином, схватившим Гобера за шею
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил во время эфира на TNT подшутил над легендой лиги Чарльзом Баркли, обыграв инцидент с участием лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

Напомним, во время матча регулярного чемпионата НБА между «Уорриорз» и «Тимбервулвз» произошла массовая потасовка: Гобер побежал к сцепившимся друг с другом Клэю Томпсону и Джейдену Макдэниелсу. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Руди остался на паркете, так как судьи посчитали, что он не нарушал правил.

Позже главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Гобер действовал грязно.

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