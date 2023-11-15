TMZ: Пиппен приревновала сына Майкла Джордана к российской модели

Телеведущая Ларса Пиппен, бывшая супруга баскетболиста «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, ныне состоящая в отношениях с Маркусом Джорданом, сыном другой легенды «быков» Майкла Джордана, приревновала своего партнёра к российской модели Юлии Лемиговой. Об этом сообщает TMZ.

По сведениям источника, Ларса разозлилась на Юлию после инцидента, который произошёл в Лас-Вегасе на мероприятии BravoCon. Сообщается, что Лемигова попросила Маркуса Джордана сделать несколько «невинных, улыбающихся снимков» на его телефон. Никто из окружающих не посчитал просьбу Юлии странной – за исключением Ларсы. Отмечается, что Пиппен приревновала своего возлюбленного к россиянке, а позже пожаловалась на ситуацию своим коллегам.

Напомним, в 2021 году Ларса Пиппен развелась с экс-баскетболистом «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном. В августе этого года 51-летняя Ларса призналась, что она состоит в отношениях с 32-летним Маркусом Джорданом.