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Дюрант, Букер и Бил заявлены на матч «Финикс» — «Миннесота»

Дюрант, Букер и Бил заявлены на матч «Финикс» — «Миннесота»
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Звёзды клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» американцы Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил сыграют в предстоящем матче с «Миннесотой Тимбервулвз», и это будет их первое совместное выступление в нынешнем сезоне.

Напомним, Букер вернётся на площадку после травмы. Бил также выступит после повреждения, полученного в игре с «Оклахома-Сити Тандер».

Матч «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» состоится завтра, 16 ноября, начало – в 5:00 по московскому времени. В настоящий момент «Финикс» располагается на 10-м месте в зачёте Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, одержав всего четыре победы в 10 играх.

Ранее Леброн Джеймс высказался о противостоянии с Кевином Дюрантом.

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