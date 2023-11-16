Зак Лавин высказался о возможном обмене из «Чикаго»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин высказался на тему возможных слухов об обмене в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я получал эти новости в течение трёх лет. Для меня в этом нет ничего нового. Это обычная среда», – приводит слова Лавина обозреватель «Чикаго» Дарнелл Мэйберри в соцсети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 28-летний Лавин принял участие в 11 матчах в составе «Чикаго Буллз», показывая среднюю статистику в 21,9 очка, 4,7 подбора и три результативные передачи.

Напомним, «Чикаго» под руководством Билли Донована занимает 12-е место в Восточной конференции. Команда победила в четырёх матчах, а проиграла при этом восемь.