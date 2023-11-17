Эксперт НБА объяснил, почему Леброн Джеймс — величайший спортсмен всех времён

Известный баскетбольный эксперт Ник Райт объяснил, почему считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим спортсменом всех времён.

«Леброн – величайший спортсмен, которого мы когда-либо видели. Джеймс был на корте прошлой ночью (в матче с «Клипперс») вместе с несколькими другими игроками, несомненно, входящими в Зал славы НБА, он был задрафтован в 2003 году. Эти ребята были задрафтованы в 2008, 2011 и 2012 годах. У них всех были отличные игры, но Леброн был лучшим», – сказал Ник Райт в эфире программы First Things First.

Отметим, что сезон-2023/2024 стал для баскетболиста 21-м в лиге. Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. 38-летний Леброн брал два титула с «Майами Хит» и по одному в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».