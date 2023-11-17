Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс: Дреймонд Грин превратил НБА в WWE

Скип Бэйлесс: Дреймонд Грин превратил НБА в WWE
Комментарии

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс высказался о дисквалификации тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, которую он получил в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Грина дисквалифицировали за то, что во время игры он сцепился с центровым «Миннесоты» Руди Гобером и схватил француза за шею. Ранее сообщалось, что Дрэймонд будет вынужден пропустить пять матчей.

«Дреймонд превратил НБА в WWE (WWE – реслинг-промоушен. – Прим. «Чемпионата»). Дрэймонд – игрок, который любит получать внимание. У него есть свой подкаст, который пользуется успехом. Его ждёт работа на ТНТ. По большому счёту наказание связано с его репутацией. Мы это прекрасно понимаем», – сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.

Материалы по теме
«Это дикость». Пи Джей Такер — о штрафе Руди Гобера в инциденте с Дрэймондом Грином
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android