Скип Бэйлесс: Дреймонд Грин превратил НБА в WWE

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс высказался о дисквалификации тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, которую он получил в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Грина дисквалифицировали за то, что во время игры он сцепился с центровым «Миннесоты» Руди Гобером и схватил француза за шею. Ранее сообщалось, что Дрэймонд будет вынужден пропустить пять матчей.

«Дреймонд превратил НБА в WWE (WWE – реслинг-промоушен. – Прим. «Чемпионата»). Дрэймонд – игрок, который любит получать внимание. У него есть свой подкаст, который пользуется успехом. Его ждёт работа на ТНТ. По большому счёту наказание связано с его репутацией. Мы это прекрасно понимаем», – сказал Бэйлесс в эфире UNDISPUTED.