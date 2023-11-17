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Президент Литвы мог досрочно покинуть заседание Евросовета ради матча «Жальгириса»

Президент Литвы мог досрочно покинуть заседание Евросовета ради матча «Жальгириса»
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Президент Литвы Гитанас Науседа мог досрочно покинуть заседание Евросовета ради баскетбольного матча «Жальгирис» – «Валенсия» в Евролиге, состоявшегося 27 октября. Об этом информирует Delfi.lt.

Сообщается, что в тот день Науседа присутствовал на заседании Европейского совета в Брюсселе, но ещё до его окончания президентский самолёт поднялся в воздух. Заседание закончилось в 14:18 по местному времени, а самолёт Гитанаса с делегацией вылетел из Брюсселя в 14:03. Вечером в этот же день в Каунасе проходил матч «Жальгириса» и «Валенсии». Науседа вместе с женой присутствовал на стадионе. Литовский клуб в итоге проиграл со счётом 72:87.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис не стал отвечать на вопрос, покинул ли Науседа заседание раньше времени именно ради баскетбольного матча.

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