Окаро Уайт считает, что игрок УНИКСа Лабери специально выбил ему зубы в финале Лиги ВТБ

Баскетболист «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт назвал казанский УНИКС самым принципиальным для себя соперником.

«С одной стороны, за недавнее время мы много напряжённых матчей сыграли с ЦСКА. С другой, есть УНИКС, с которым мы встречались в финале, делим почти одни и те же цвета, ещё и арены по одинаковому проекту выстроены. Так что, наверное, УНИКС.

Специально ли в минувшем финале Луи Лабери выбил мне сразу несколько зубов? Я уверен в этом. Но я не злюсь на него. Мы с ним оба прекрасно понимаем, что если бы это произошло на улице, я бы быстро его уделал. Но там, где я рос, принято вступать в драку только с тем, кто тоже хочет драться. А он как раз-таки честной драки не хотел — ему надо было вывести меня из игры тем или иным способом. Я это воспринимаю, как проделки несмышлёныша. Поэтому кулаком бы его бить не стал, но подзатыльник бы отвесил», — сказал Уайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым

Окаро Уайт выступал за УНИКС в сезоне-2020/21. С января 2022 года он защищает цвета «Локомотива».