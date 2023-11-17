Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о дисквалификации Дрэймонда Грина: зачем ему вообще меняться?

Эксперт — о дисквалификации Дрэймонда Грина: зачем ему вообще меняться?
Комментарии

Известный эксперт НБА Колин Каухерд высказался о дисквалификации тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, которую он получил в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Грина дисквалифицировали за то, что во время игры он сцепился с центровым «Миннесоты» Руди Гобером, схватив его за шею. Ранее сообщалось, что Дрэймонд пропустит пять матчей.

«Зачем ему вообще меняться? Те, кому нужно понять Дрэймонда Грина, понимают его. Он абсолютный катализатор», — сказал Каухерд в эфире Herd w/Colin Cowherd.

В этом сезоне НБА Грин принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 8,8 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,7 передачи.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

Материалы по теме
Скип Бэйлесс: Дрэймонд Грин превратил НБА в WWE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android