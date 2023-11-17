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Стало известно, сколько Билу нужно времени, чтобы вернуться в строй «Финикса»

Стало известно, сколько Билу нужно времени, чтобы вернуться в строй «Финикса»
Брэдли Бил
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил пропустит три с лишним недели, потому что продолжает реабилитацию после растяжения спины. Об этом сообщил известный журналист Крис Хейнс в социальных сетях.

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Отметим, что ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил должны сыграть в матче с «Миннесотой Тимбервулвз», который проходил 16 ноября, и это должно было быть их первое совместное выступление в нынешнем сезоне. Но позднее стало известно о проблемах со спиной у 30-летнего баскетболиста.

Напомним, «Финикс» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Аризоны победила в пяти матчах, а проиграла при этом шесть.

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