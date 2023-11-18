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«Голден Стэйт» установил рекорд НБА по размеру зарплатной ведомости

«Голден Стэйт» установил рекорд НБА по размеру зарплатной ведомости
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«Голден Стэйт Уорриорз» стал первым клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чья суммарная зарплатная ведомость игроков превысила $ 205 млн, сообщает Forbes.

По информации источника, «Голден Стэйт» начал сезон-2023/2024 с рекордной зарплатной ведомостью в размере $ 208,2 млн. Также сообщется, что «Уорриорз» имели самую высокую зарплатную ведомость в трёх из четырёх последних сезонах. За это время команда смогла завоевать один титул, став чемпионом в 2022 году.

Увеличение средств, затрачиваемых командами на зарплату игроков, возможно благодаря постоянно растущему потолку зарплат.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации стал «Денвер Наггетс». Зарплатная ведомость команды была восьмой по величине среди всех клубов лиги.

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