Главный тренер «Енисея»: надеюсь, мы сможем показать свою игру и побороться с УНИКСом

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился ожиданиями от матча с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ УНИКСом.

«К сожалению, подготовка получилась неидеальной, так как не все игроки смогли принять участие в тренировочном процессе из-за небольших повреждений. Однако мы всё равно будем находиться в оптимальном составе к игре. Мы будем играть с очень сильным соперником – чемпионом прошлого сезона. После неожиданного поражения от «Руны» УНИКС явно будет подходить к нашей игре с большим настроем и желанием порадовать болельщиков. Я надеюсь, что мы сможем показать свою игру, выйти на должный уровень и побороться против одной из сильнейших команд Лиги на выезде, где играть всегда очень непросто», — приводит слова Арсича сайт Единой лиги ВТБ.