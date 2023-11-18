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Браун раскритиковал скользкое покрытие площадки после того, как едва не получил травму

Браун раскритиковал скользкое покрытие площадки после того, как едва не получил травму
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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джейлен Браун раскритиковал покрытие площадки внутрисезонного турнира после матча с «Торонто Рэпторс» (108:105), в котором он поскользнулся и едва не получил травму.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Думаю, я немного растянул пах. Посмотрим, что будет дальше, но на протяжении всей игры покрытие площадки было скользким. Я думаю, что мы, все игроки, здесь, на внутрисезонном турнире, потому что он принесёт доход, азарт, конкуренцию, но мы должны получить уверенность в том, что на покрытии безопасно играть», — приводит слова Брауна Sportskeeda.

Браун стал самым результативным игроком в составе своей команды. Форвард набрал 23 очка и отдал четыре результативные передачи.

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