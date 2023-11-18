УНИКС обыграл «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» и завершилась победой хозяев со счётом 91:80.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Маркос Найт, который записал на свой счёт 21 очко и отдал три результативные передачи. Также стоит отметить Ненада Димитриевича, который набрал 19 очков и совершил восемь подборов.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал канадский защитник гостей Ксавье Ратан-Мэйз, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора.

В активе УНИКСа восемь побед в 10 играх Единой лиги ВТБ, в следующей игре их соперником будет московский ЦСКА, лидирующий в чемпионате.