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УНИКС обыграл «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 18 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» и завершилась победой хозяев со счётом 91:80.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Маркос Найт, который записал на свой счёт 21 очко и отдал три результативные передачи. Также стоит отметить Ненада Димитриевича, который набрал 19 очков и совершил восемь подборов.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал канадский защитник гостей Ксавье Ратан-Мэйз, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора.

В активе УНИКСа восемь побед в 10 играх Единой лиги ВТБ, в следующей игре их соперником будет московский ЦСКА, лидирующий в чемпионате.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
18 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
91 : 80
Енисей
Красноярский край, Россия
УНИКС: Найт - 21, Димитриевич - 19, Грин - 18, Рейнольдс - 9, Бако - 8, Д. Кулагин - 7, Зайцев - 3, Тихоненко - 3, Стуленков - 3, Комолов, Колесников, Одиноков
Енисей: Ратан-Мэйз - 36, Мартин - 10, Хопкинс - 10, Белянков - 9, Балашов - 6, Сонько - 5, Долинин - 4, Бич, Топтунов, Карпенко, Лобарев, Загретдинов
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