Во время матча студенческого баскетбола игрок получил удар в лицо и тут же ответил тем же

Во время матча студенческого баскетбола между «Провиденс Фрайарс» и «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» едва на случилась драка двух игроков.

Инцидент произошёл в концовке овертайма, когда Дай Дай Эймс из «Уайлдкэтс» нанёс удар Гарви Дуалу в область лица. После этого Дуал не совладал с эмоциями и уже сам нанёс удар оппоненту – также в лицо. Чтобы ситуация не переросла в драку, пришлось вмешаться игрокам и представителям обеих команд. В результате просмотра повторов судьи приняли решение удалить с площадки обоих игроков.

Посмотреть видеозапись можно на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама встреча закончилась со счётом 73:70 в пользу «Канзас Стэйт Уайлдкэтс».