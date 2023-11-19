Миленко Богичевич: игра с ЦСКА показала истинное лицо «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт сегодня, 19 ноября, и начнётся в 14:00 по московскому времени. В предыдущем туре краснодарцы на выезде победили московский ЦСКА со счётом 91:88.

«Локомотив» — очень сильный и непростой соперник. У краснодарцев отличный симбиоз иностранцев и молодых россиян, которые показывают на площадке жёсткий и быстрый баскетбол, хороши и в нападении, и в защите. Игра с ЦСКА показала истинное лицо «Локомотива», когда они играют агрессивно и быстро, придерживаясь собственной философии баскетбола. Тяжёлый соперник, но мы будем сражаться и делать всё, что от нас зависит. Если будем иметь шанс на победу — мы знаем, как его использовать», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».