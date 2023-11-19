Яннис Адетокунбо побил рекорд НБА, который удерживал Кевин Гарнетт

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» установил рекорд лиги. Греческий игрок стал первым в НБА, кому за время карьеры удалось набрать более 16 000 очков, 7000 подборов и 3000 передач быстрее всех. Яннис это сделал в 28 лет и 347 дней.

Ранее лидерство удерживал Кевин Гарнетт (29 лет и 199 дней). За Гарнеттом шли Карим Абдул-Джаббар (30 лет и 354 дня), Ларри Бёрд (31 год 69 дней) и Леброн Джеймс (31 год 84 дня).

В матче с «Далласом» Адетокунбо набрал 40 очков, совершил 15 подборов и отдал семь результативных передач. Сама встреча закончилась со счётом 132:125 в пользу «Милуоки».

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах: