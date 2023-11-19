Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо побил рекорд НБА, который удерживал Кевин Гарнетт

Яннис Адетокунбо побил рекорд НБА, который удерживал Кевин Гарнетт
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» установил рекорд лиги. Греческий игрок стал первым в НБА, кому за время карьеры удалось набрать более 16 000 очков, 7000 подборов и 3000 передач быстрее всех. Яннис это сделал в 28 лет и 347 дней.

Ранее лидерство удерживал Кевин Гарнетт (29 лет и 199 дней). За Гарнеттом шли Карим Абдул-Джаббар (30 лет и 354 дня), Ларри Бёрд (31 год 69 дней) и Леброн Джеймс (31 год 84 дня).

В матче с «Далласом» Адетокунбо набрал 40 очков, совершил 15 подборов и отдал семь результативных передач. Сама встреча закончилась со счётом 132:125 в пользу «Милуоки».

Яннис Адетокунбо подсел к болельщику в первых рядах:

Материалы по теме
Джей Джей Редик объяснил судьям, чего от них хотят игроки НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android