Джини Басс: фанаты «Лос-Анджелес Лейкерс» не привыкли терпеть

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о болельщиках своей команды, заявив о желании побороться за очередной титул в НБА.

«Наши фанаты не привыкли терпеть. Они хотят видеть рост. Болельщики «Лейкерс» избалованы, как и следовало ожидать. А вообще прошло много времени с тех пор, как мы принимали финал НБА на нашей арене, поэтому мы хотим вернуться», — приводит слова Басс The Los Angeles Times.

В прошлом сезоне «озёрники» в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» (0-4 в серии). Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Предматчевая рутина Леброна Джеймса: