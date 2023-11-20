Разминка Бронни Джеймса в составе университетской команды. Видео

Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял участие в разминке своей команды перед матчем.

Бронни Джеймс разминается в составе университетской команды:

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Позднее Леброн Джеймс отметил, что дела у сына, перенёсшего в конце июля остановку сердца во время одной из тренировок университета Южной Калифорнии, сейчас идут очень хорошо. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.