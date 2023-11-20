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Разминка Бронни Джеймса в составе университетской команды. Видео

Разминка Бронни Джеймса в составе университетской команды. Видео
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Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял участие в разминке своей команды перед матчем.

Бронни Джеймс разминается в составе университетской команды:

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Позднее Леброн Джеймс отметил, что дела у сына, перенёсшего в конце июля остановку сердца во время одной из тренировок университета Южной Калифорнии, сейчас идут очень хорошо. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.

Первое появление Бронни в NCAA:
Совсем чуть-чуть осталось до НБА! Сын Леброна появился в форме университетской команды
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Совсем чуть-чуть осталось до НБА! Сын Леброна появился в форме университетской команды
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