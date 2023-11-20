Стало известно, где продолжит карьеру Александар Зечевич

Сербский форвард Александар Зечевич подписал контракт с БК «Минск». Контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

«Александар родился 3 октября 1996 года в пригороде Нови Сада, Сербия. С шести лет тренировался в местных клубах, в 2015 году уехал в США и поступил в Scotland Performance Institute.

В 2016/2017 играл в юниорской NCAA за колледж Мотлоу (штат Теннесси), в 2017/2018 — за Сан-Джасинто колледж (штат Калифорния). В 2018 году Александар поступил во Флоридский атлантический университет и присоединился к «Флоридским совам», выступавшим в NCAA.

В 2020 году Александар начал профессиональную карьеру в словацком клубе «Гандлова» (14,7 очка, 8,7 подбора, 1,3 передачи), также выступал за «Харьковских соколов» (Украина) и финалиста чемпионата Израиля сезона-2021/2022 «Бней Герцлия».

В предыдущем сезоне Александар играл за польскую команду «Зелена Гура» и входил в число самых результативных игроков: 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,4 передачи. Летом 2023 года с баскетболистом контракт подписал БК «Пари Нижний Новгород».

Добро пожаловать в «Минск», желаем зрелищных и результативных поединков!» — говорится в пресс-релизе команды.