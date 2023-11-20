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Кто являлся лучшим центровым 1990-х?

Кто являлся лучшим центровым 1990-х?
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Мы продолжаем серию опросов с целью составить символические пятёрки разных десятилетий в НБА. В последнем голосовании про 1990-е столкнутся между собой центровые. Кто был лучшим в 1990-х? Хотим знать ваше мнение.

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезоном-1990/1991 и 1999/2000.

Хаким Оладжьювон: два чемпионства, одна статуэтка MVP, дважды «лучший оборонительный игрок сезона», семь попаданий в символические пятёрки по итогам сезона, шесть участий на Матче всех звёзд.

Шакил О'Нил: одно чемпионство, одна статуэтка MVP, шесть попаданий в символические пятёрки по итогам сезона, семь участий на Матче всех звёзд.

Дэвид Робинсон: одно чемпионство, одна статуэтка MVP, одна награда «лучшему оборонительному игроку сезона», восемь попаданий в символические пятёрки по итогам сезона, восемь участий на Матче всех звёзд.

Патрик Юинг: четыре попадания в символические пятёрки по итогам сезона, семь участий на Матче всех звёзд.

Алонзо Моурнинг: дважды «лучший оборонительный игрок сезона», два попадания в символические пятёрки по итогам сезона, пять участий на Матче всех звёзд.

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