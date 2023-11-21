Пол Джордж оценил перспективы звёздного квартета «Клипперс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу обновлённого звёздного состава команды.

Напомним, сейчас в Клипперс играют сразу четыре звёздных игрока: Джордж, Джеймс Харден, Кавай Леонард и Расселл Уэстбрук.

«Очевидно, что мы расстроены. Проиграть шесть игр, да еще с такими талантами, с такими ребятами в раздевалке… это расстраивает. Но мы настроены позитивно, мы очень оптимистичны и искренне верим, что все получится. Никто не любит проигрывать. Никто не собирается упорно тренироваться и при этом проигрывать.

Возможно, в некоторые вечера у некоторых парней будут возникать проблемы в нападении, и они не будут попадать, но это всего лишь баскетбол. Не все четверо из нас будут всегда в огне. Но что мне понравилось, так это то, что мы все были на одной волне, пытались разобраться и постоянно разговаривали друг с другом. В этом и был плюс», — сказал Джордж в своём подкасте.