Баскетболу возраст не помеха? Рейтинг лучших игроков НБА, которым исполнилось 30 лет

С развитием спортивной медицины во многих видах спорта можно заметить тренд, заключающийся в увеличении средней продолжительности карьер атлетов. Тот же Леброн Джеймс тратит миллионы долларов каждый год, чтобы правильно ухаживать за своим телом. Продвинутые медицинские штабы команд, основываясь на передовой аналитике, постоянно просят тренеров команд давать отдых баскетболистам во время регулярного сезона. Нельзя сказать, что такой подход помогает клубам избежать постоянных травм, но точно позволяет опытным игрокам пережить сезон и подойти в хорошей форме к плей-офф.

В НБА выступает целый ряд опытных баскетболистов, которые до сих пор определяют судьбы чемпионств и играют на звёздном уровне. До сих пор самыми популярными игроками лиги являются 38-летний Джеймс и 35-летний Стефен Карри. 33-летний Джимми Батлер почти что в одиночку тащит «Майами» в финал, а 36-летний Джефф Грин имеет постоянное место в ротации чемпионского «Денвера».

Леброн расширил представления о том, как может играть игрок в преклонном, как казалось раньше, возрасте для НБА. Одиозный экс-разыгрывающий «Вашингтона» Гилберт Аренас недавно заявил, что своими достижениями Джеймс оказывает давление на всех в лиге, показывая невиданное ранее спортивное долголетие, тогда как некоторые другие игроки испытывают резкий спад уже в 31–32 летнем возрасте.

Мы предлагаем вам десятку лучших игроков лиги, которым за 30 лет, чтобы вы смогли выразить своё мнение о том, кто уже начал резко сбавлять в своём уровне, а кто всё ещё показывает великолепную игру.

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