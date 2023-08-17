Баскетболу возраст не помеха? Рейтинг лучших игроков НБА, которым исполнилось 30 лет

С развитием спортивной медицины во многих видах спорта можно заметить тренд, заключающийся в увеличении средней продолжительности карьер атлетов. Тот же Леброн Джеймс тратит миллионы долларов каждый год, чтобы правильно ухаживать за своим телом. Продвинутые медицинские штабы команд, основываясь на передовой аналитике, постоянно просят тренеров команд давать отдых баскетболистам во время регулярного сезона. Нельзя сказать, что такой подход помогает клубам избежать постоянных травм, но точно позволяет опытным игрокам пережить сезон и подойти в хорошей форме к плей-офф.
В НБА выступает целый ряд опытных баскетболистов, которые до сих пор определяют судьбы чемпионств и играют на звёздном уровне. До сих пор самыми популярными игроками лиги являются 38-летний Джеймс и 35-летний Стефен Карри. 33-летний Джимми Батлер почти что в одиночку тащит «Майами» в финал, а 36-летний Джефф Грин имеет постоянное место в ротации чемпионского «Денвера».
Леброн расширил представления о том, как может играть игрок в преклонном, как казалось раньше, возрасте для НБА. Одиозный экс-разыгрывающий «Вашингтона» Гилберт Аренас недавно заявил, что своими достижениями Джеймс оказывает давление на всех в лиге, показывая невиданное ранее спортивное долголетие, тогда как некоторые другие игроки испытывают резкий спад уже в 31–32 летнем возрасте.
Мы предлагаем вам десятку лучших игроков лиги, которым за 30 лет, чтобы вы смогли выразить своё мнение о том, кто уже начал резко сбавлять в своём уровне, а кто всё ещё показывает великолепную игру.
Ниже функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Леброн Джеймс — 38 лет. «Лос-Анджелес Лейкерс»
Медленно увядающий атлетизм заставил Леброна уделить большее внимание трёхочковым броскам, а не прорывам в «краску». Однако бесподобное понимание игры и огромный опыт Джеймса всё так же позволяют ему очень сильно влиять на игру команды на всех уровнях: от мотивационных речей в раздевалке до решающих владений в концовках матчей.
В отдельных решающих встречах легендарный баскетболист в состоянии выглядеть на уровне собственного прайма.
Энтони Дэвис — 30 лет. «Лос-Анджелес Лейкерс»
Казалось, что буквально недавно мы наблюдали за первыми годами Дэвиса в «Нью-Орлеане», а ему уже исполнилось 30 лет. Многие болельщики считают звёздного бигмена лучшим игроком «Лейкерс». Единственное, что мешает центровому — постоянная травматичность и нестабильность.
Если составить график перформансов Энтони в минувшем плей-офф, то увидим кардиограмму болельщика «Майами» во время шестой игры финальной серии 2013 года.
Джимми Батлер — 33 года. «Майами Хит»
В минувшем плей-офф Батлер снова показал то, как в нужный момент сезона может выглядеть как один из лучших игроков лиги, выведя «Майами» во второй финал за последние четыре года.
Невероятные ментальные качества игрока с лихвой покрывают то, что Батлер является менее талантливым баскетболистом, чем прочие звёзды лиги. Мы не уверены в том, что Батлер сможет и в 34 года затащить команду из незадрафтованных игроков в финал, но с Лиллардом «Хит» точно будут одними из главных фаворитов грядущего сезона.
Стефен Карри — 35 лет. «Голден Стэйт Уорриорз»
Карри переживает вторую молодость, всё ещё являясь краеугольным элементом системы «Голден Стэйт». В минувшем сезоне Карри показывал отличные цифры: 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 результативной передачи.
Управленцы калифорнийского клуба решили не растрачивать впустую оставшиеся годы великого игрока и всячески максимизируют шансы команды на чемпионство.
Дэмьен Лиллард — 32 года. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Лиллард, так же, как и Харден, ожидает обмена в новую команду, где, возможно впервые в карьере по-настоящему сможет побороться за чемпионство. Будучи неоспоримым лидером команды, Дэмьен в минувшем сезоне набирал в среднем 32,2 очка и 7,3 результативной передачи.
Единственным беспокойством является то, что звёздный разыгрывающий стал чаще травмироваться.
Кайри Ирвинг — 31 год. «Даллас Маверикс»
Кайри всё ещё остаётся, возможно, самым ярким по навыкам игроком лиги, но поведение и некоторые человеческие качества отвернули болельщиков от баскетболиста. В минувшем сезоне Ирвинг набирал суперзвёздные цифры: 27,1 очка, 5,1 подбора и 5,5 результативной передачи.
Тем не менее игроку не удалось помочь «Далласу» попасть даже в зону плей-ин. Но Марк Кьюбан продолжает верить в звёздный дуэт, выписав Ирвингу трёхлетний контракт.
Кевин Дюрант — 34 года. «Финикс Санз»
В грядущем сезоне Дюранту, возможно, впервые в карьере предстоит роль второй опции в команде, поскольку Девин Букер превратился в настоящего лидера «Финикса».
Тем не менее Кевин всё ещё является, возможно, самым опасным атакующим оружием в лиге, обладая броском с любых дистанций при росте в 208 см.
Кавай Леонард — 32 года. «Лос-Анджелес Клипперс»
Когда Кавай здоров, он может составить конкуренцию любому игроку из представленного нами списка, но травмы действительно убивают карьеру форварда.
В двух играх минувшего плей-офф Леонард набирал в среднем 34,5 очка, показывая уровень одного из лучших баскетболистов лиги, но сразу после этого получил повреждение, из-за которого пропустил всю оставшуюся серию с «Финикс Санз». «Клипперс» который год подряд не могут провести постсезон со здоровыми лидерами.
Пол Джордж — 33 года. «Лос-Анджелес Клипперс»
В минувшем сезоне Джордж не смог восстановиться к плей-офф и помочь команде в первом раунде, но, когда был здоров, являлся лидером команды в отсутствие Кавая Леонарда, в среднем набирая 23,8 очка, 6,1 подбора и 5,1 результативной передачи.
Пол в прошлом сезоне пропустил 27 встреч, а в позапрошлом — 31 игру. Если игроку удастся избежать серьёзных травм и подойти в хорошей форме к плей-офф, он всё ещё может помочь «парусникам» побороться с лучшими командами лиги.
Джеймс Харден — 33 года. «Филадельфия Сиксерс»
Никто уже не думает, что Харден сможет быть главным лидером чемпионской команды, но все равно игрок продолжает выступать на достойном уровне. Джеймс смог оформить дабл-дабл в среднем в минувшем сезоне — 21 очко и 10,7 результативной передачи.
Если баскетболист окажется в команде, где ему не нужно быть первой или второй опцией в нападении, то с помощью своих продвинутых навыков плеймейкера Джеймс всё ещё может побороться за долгожданное чемпионство.
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