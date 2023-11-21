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Уиндхорст: травма Богута навредила «Уорриорз» больше, чем дисквалификация Грина в 2016-м

Уиндхорст: травма Богута навредила «Уорриорз» больше, чем дисквалификация Грина в 2016-м
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Журналист Брайан Уиндхорст из ESPN рассказал о том, что травма бывшего центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Богута в финале НБА 2016 года оказалась более значимой, чем потеря Дрэймонда Грина в пятой игре той серии из-за дисквалификации.

«Удаление Дрэймонда в финале 2016 года не стоило «Уорриорз» финала. Я вижу две вещи, которые всегда говорят по этому поводу: 1) что он был отстранён за тот удар по Леброну. Это неправда. Он был отстранён за накопление грубых фолов. Да, когда НБА оценивала этот грубый фол, то знала, что он приведёт к дисквалификации — но Грин получил такую же дисквалификацию за удар ногой в пах Стивена Адамса.

Второй момент — все забывают, что Эндрю Богут получил травму в пятой игре. А я говорю вам, что травма Эндрю Богута, которая стоила ему двух с половиной игр, навредила «Уорриорз» больше, чем отсутствие Дрэймонда в пятой игре», — приводит слова Уиндхорста Cavaliers Nation.

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